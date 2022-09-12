В Турции начались морские учения НАТО с участием 15 стран блока Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Военно-морские учения Североатлантического альянса с участием военных из 15 стран блока начались в Турции. Об этом в понедельник, 12 сентября, сообщила газета Milliyet.

Как передает издание, крупномасштабные военные учения под названием Dynamic Mariner - Mavi Balina - Nusret - 2022, которые проходят в Средиземном и Эгейском морях, продлятся до 22 сентября.

Уточняется, что военно-морских учениях НАТО также будут задействованы построенные в Турции десантный корабль-амфибия «Санджактар» и универсальный десантный корабль «Анадолу», который называют флагманским кораблем турецких Военно-морских сил (ВМС) и он может быть сконфигурирован как легкий авианосец.

Газета сообщает, что проходящие в Турции учения важны для Анкары, поскольку с 1 января следующего года Анкаре от Лондона перейдет командование морским компонентом Сил быстрого реагирования Североатлантического альянса.