Глава Запорожья сообщил, что голосование о присоединении к России состоится, когда это будет безопасно

Запорожская область технически готова к голосованию о вхождении в состав России Фото: REUTERS

Запорожская область технически готова к проведению голосования по вопросу вхождения в состав России, и мероприятие состоится, когда будет обеспечена полная безопасность его участников. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий в своем телеграм-канале в понедельник, 12 сентября 2022 года.

"Окончательно уверены в том, что любой желающий сможет комфортно и безопасно принять участие в голосовании", - подчеркнул Балицкий.

Руководитель военно-гражданской администрации Запорожья добавил, что социологические опросы свидетельствуют о желании жителей региона стать частью Российской Федерации. Именно так на вопрос ответили 86% респондентов, уточнил чиновник.

Как ранее писал сайт KP.RU, член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что в подконтрольном Украине городе Запорожье большинство жителей придерживаются пророссийских взглядов, однако боятся открыто признаваться в поддержке идеи о вхождении региона в состав России.

Напомним, Евгений Балицкий сообщил, что власти Запорожья фиксируют многократный рост потока граждан, въезжающих на территорию региона из подконтрольных Украине районов. По оценке руководителя Запорожской области, это говорит о желании людей "жить в составе России, а не там, где Украина пытается отобрать у них последнее".