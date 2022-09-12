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Политика12 сентября 2022 8:16

Убийство замглавы Новой Каховки Виталия Гуры было инсценировкой ФСБ России

Чиновник жив
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Убийство замглавы Новой Каховки Виталия Гуры было инсценировкой ФСБ России

Убийство замглавы Новой Каховки Виталия Гуры было инсценировкой ФСБ России

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Убийство заместителя главы военно-гражданской администрации (ВГА) Каховского района Херсонской области Виталия Гуры было инсценировкой Федеральной службы безопасности (ФСБ) России. Об этом сообщил сам чиновник, который жив.

«Украинские СМИ показывают про меня, что я уже умер, погиб, убили … В начале августа ко мне подошли и сказали, что на меня идет покушение, предоставили запись, что имеется, хотят меня убить», - заявил замглавы Новой Каховки в понедельник, 12 августа, в эфире Первого канала

Напомним, в минувшую субботу, 6 августа, появилось сообщение о покушение на Виталия Гура. Сообщалось, что в результате покушения чиновник получил серьезные травмы и находится в реанимации. В заявлении говорилось о том, что нападение произошло около дома, где проживал замглавы администрации, где его расстреляли неизвестные, предположительно, из пистолета Макарова. Позже о смерти заместителя главы районной военно-гражданской администрации сообщила его коллега заместитель главы ВГА Екатерина Губарева.