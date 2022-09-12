Убийство замглавы Новой Каховки Виталия Гуры было инсценировкой ФСБ России Фото: Алексей БУЛАТОВ

Убийство заместителя главы военно-гражданской администрации (ВГА) Каховского района Херсонской области Виталия Гуры было инсценировкой Федеральной службы безопасности (ФСБ) России. Об этом сообщил сам чиновник, который жив.

«Украинские СМИ показывают про меня, что я уже умер, погиб, убили … В начале августа ко мне подошли и сказали, что на меня идет покушение, предоставили запись, что имеется, хотят меня убить», - заявил замглавы Новой Каховки в понедельник, 12 августа, в эфире Первого канала

Напомним, в минувшую субботу, 6 августа, появилось сообщение о покушение на Виталия Гура. Сообщалось, что в результате покушения чиновник получил серьезные травмы и находится в реанимации. В заявлении говорилось о том, что нападение произошло около дома, где проживал замглавы администрации, где его расстреляли неизвестные, предположительно, из пистолета Макарова. Позже о смерти заместителя главы районной военно-гражданской администрации сообщила его коллега заместитель главы ВГА Екатерина Губарева.