Умер Михаил Гомиашвили, актер, сын исполнителя роли Остапа Бендера из "Двенадцати стульев"

Михаил Гомиашвили Фото: Кадр видео

Умер Михаил Гомиашвили, грузинский актер, сын Арчила Гомиашвили - исполнителя роли Остапа Бендера из "Двенадцати стульев". Об этом сообщает тбилисский театр имени Котэ Марджанишвили в понедельник, 12 сентября 2022 года.

Михаилу Гомиашвили был 61 год. О причине смерти ничего не сообщается.

Артист сыграл роли в десятках фильмах и спектаклей. Последние ставились на сцене театра Марджанишвили в Тбилиси, где Михаил Гомиашвили трудился с 1996 года.

В числе фильмов с его участием, есть и российские, например, "Куратор" (2019), "Он сказал "Мама" (2017), "Первый после Бога" (2005) и "Хэппи-энд" (2019). В последнем из них Михаил Гомиашвили сыграл главную роль (Сенафон), за которую получил приз зрительских симпатий XXVII фестиваля российского кино "Окно в Европу".