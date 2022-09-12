Названы зарубежные бренды, об уходе которых сожалеют россияне Фото: REUTERS

Россияне считают IKEA наибольшей потерей среди ушедших с российского рынка зарубежных брендов. Об этом говорят данные опроса финансовой онлайн-платформы Webbankir.

Как передает ТАСС, по данным опроса, 44,1% респондентов заявили, что не сожалеют об уходе каких-либо зарубежных брендов, однако для остальных самой большой потерей стала IKEA. Такое мнение высказали 27,2% опрошенных. Также популярными брендами, чей уход с российского рынка вызывал сожаление, казались Samsung (23,8%), Adidas (17,3%), Apple (15,8%) и Coca-Cola (15,3%).

Российские граждане также указали на потери в таких группах товаров, как автомобили и запчасти к ним (36,8%), лекарства (28,4%), а также бытовая техника и электроника (22,3%).

Кроме того, согласно данным опроса, свыше 83% опрошенных в той или иной степени не испытывают дефицита каких-либо товаров. При этом однозначно испытывают дефицит только 6,7% опрошенных, 9,6% заявили, «скорее испытывают», а среди них 77% указали, что стали чаще покупать российские товары.

Опрос проводился в период с 18 августа по 1 сентября 2022 года среди 1500 жителей России.