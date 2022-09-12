Турчак заявил, что "Единая Россия" на выборах улучшила результат за счет работы над ошибками Фото: Евгения ГУСЕВА

Партия «Единая Россия» на состоявшихся с 9 по 11 сентября 2022 году выборах улучшила свой результат благодаря работе над ошибками. Такое заявление сделал первый вице-спикер Совета Федерации РФ, секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

«Главный итог этих выборов в том, что мы смогли сделать выводы и провести работу над ошибками. Если сравнивать с итогами 2017 года и Госдумы в прошлом году, то "Единая Россия" в этом сезоне везде улучшила результат», - заявил политик в понедельник, 12 сентября.

Турчак заявил, что в «традиционно сложных» для «Единой России» административных центрах на выборах в гордумы партия суммарно смогла взять 81% мандатов. «При этом нет разницы между регионами, где выборы проводились по смешанной системе … кроме Кирова, чуть-чуть не добрали», - отметил он.

Секретарь генсовета партии также обратил внимание на результаты выборов в Сибири и на Дальнем Востоке, назвав их показательными, а также напомнив, что в этих регионах у «Единой России» «традиционно поддержка ниже, чем в среднем по стране»

«В прошлом году на ГД мы проиграли Омск. В этом - в гордуме у "Единой России" 90% мандатов. Владивосток, Барнаул - такая же картина», - заявил он.