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Политика12 сентября 2022 8:40

Турчак заявил, что "Единая Россия" на выборах улучшила результат за счет работы над ошибками

Секретарь генсовета партии назвал показательными результаты выборов в Сибири и на Дальнем Востоке
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Турчак заявил, что "Единая Россия" на выборах улучшила результат за счет работы над ошибками

Турчак заявил, что "Единая Россия" на выборах улучшила результат за счет работы над ошибками

Фото: Евгения ГУСЕВА

Партия «Единая Россия» на состоявшихся с 9 по 11 сентября 2022 году выборах улучшила свой результат благодаря работе над ошибками. Такое заявление сделал первый вице-спикер Совета Федерации РФ, секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

«Главный итог этих выборов в том, что мы смогли сделать выводы и провести работу над ошибками. Если сравнивать с итогами 2017 года и Госдумы в прошлом году, то "Единая Россия" в этом сезоне везде улучшила результат», - заявил политик в понедельник, 12 сентября.

Турчак заявил, что в «традиционно сложных» для «Единой России» административных центрах на выборах в гордумы партия суммарно смогла взять 81% мандатов. «При этом нет разницы между регионами, где выборы проводились по смешанной системе … кроме Кирова, чуть-чуть не добрали», - отметил он.

Секретарь генсовета партии также обратил внимание на результаты выборов в Сибири и на Дальнем Востоке, назвав их показательными, а также напомнив, что в этих регионах у «Единой России» «традиционно поддержка ниже, чем в среднем по стране»

«В прошлом году на ГД мы проиграли Омск. В этом - в гордуме у "Единой России" 90% мандатов. Владивосток, Барнаул - такая же картина», - заявил он.