Принц Уильям с женой Кейт Миддлтон стали миллиардерами после смерти Елизаветы II Фото: REUTERS

Принц Уильям с женой Кейт Миддлтон стали миллиардерами после смерти королевы Елизаветы II, получив также новые титулы. Об этом сообщает британская газета Daily Star.

После смерти британской королевы Уильям сразу унаследовал титул герцога Корнуэльского и теперь стал герцогом Корнуэльским и Кембриджским, а его супруга - герцогиней Корнуэльской и Кембриджской. Британский король Карл III объявил своего сына Уильяма принцем Уэльским, а его жену – принцессой.

Как передает издание со ссылкой на источник, после получения новых титулов состояние Уильяма возросло до 1,1 млрд фунтов стерлингов. Отмечается, что титул герцога Корнуэльского и герцогини Корнуэльской означает получение большого количества активов, а также земель, лесов и рек. Также сообщается, что на данный момент, принц и принцесса Уэльские владеют примерно 128 000 акров земли в 20 графствах Англии и Уэльса, в том числе и Национальным парком Дартмур.

Напомним, в минувший четверг, 8 сентября, Букингемский дворец сообщил о смерти Елизавета II, которая правила Великобританией более 70 лет, а умерла в возрасте 96 лет.