В России 12 сентября 2022 года выявлено 46 488 случаев заражения коронавирусом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

За прошедшие сутки в России выявлено 46 488 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Такие данные в понедельник, 12 сентября 2022 года, привел Оперативный штаб по борьбе с пандемией.

Согласно данным Оперативного штаба, за прошедшие сутки подтвержден 81 летальный исход, а выписано в связи с выздоровлением 35 660 человек, что на 4,4% меньше по сравнению с минувшим воскресеньем, 11 сентября. Количество госпитализаций также уменьшилось, однако данный показатель немного выше. За прошедшие 24 часа был госпитализирован 1 848 человек что на 15,4% меньше, чем днем ранее.

Таким образом, по состоянию на понедельник, 12 сентября 2022 года, общее число случаев заражения коронавирусной инфекцией за все время пандемии в России выросло до 20 113 098. Жертвами коронавируса стало 385 429 человек, а из больниц выписано 19 096 666 пациентов.

Кроме того, сообщается, что показатель заболеваемости коронавирусом за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 229,5, увеличившись в сравнении с предыдущей неделей на 3,45%. Уточняется, что рост заболеваемости отмечен в 53 российских регионах.