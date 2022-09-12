Общественная палата РФ заявила об отсутствии нарушений избирательного законодательства на выборах

Нарушений избирательного законодательства на выборах 11 сентября 2022 года не зафиксировано Фото: Олег ГАЛИМОВ

Нарушений избирательного законодательства в единый день голосования в России не зафиксировано. Об этом сообщил председатель Координационного совета при Общественной палате РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев в понедельник, 12 сентября 2022 года.

По его словам, имели место единичные ошибки и неточности, но они не оказали влияния на конечный результат.

"Учитывая обилие избирательных участков, были и ошибки, и какие-то неточности, было несколько случаев, которые мы отнесли к нарушениям, — каждый из них на контроле, их расследует и избирательная комиссия, и правоохранительные органы, - заключил Григорьев. - Но, подчеркну, что эти единичные случаи, связанные с нарушением «золотого стандарта», не нарушали законодательство избирательное".

Как ранее писал сайт KP.RU, по итогам завершившегося единого дня голосования в России на губернаторских выборах одержали победы действующие и временно исполняющие главы регионов. Об этом свидетельствуют данные Центризбиркома.

Напомним, председатель ЦИК России Элла Памфилова напомнила региональным избирательным комиссиям про рекомендацию по губернаторских выборам, согласно которой подведение окончательных итогов должно быть не раньше 14 сентября 2022 года. Основная цель этой рекомендации – дать возможность тем, у кого возникли какие-либо претензии по избирательному процессу, подать жалобы.