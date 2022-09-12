Правительство России направит более 100 млрд рублей на дополнительную поддержку экономики Фото: Архив "КП"

Правительство России направить свыше 100 миллиардов рублей на поддержку приориретных отраслей промышленности, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Мы подробно обсуждали на заседании президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости экономики, какие направления нуждаются в дополнительном внимании. Направим на эти цели более 100 миллиардов рублей», – сказал он на оперативном совещании.

По словам главы правительства, 15 миллиардов рублей пойдет на расширение производства пассажирских самолетов МС-21, 25 миллиардов рублей выделят на поддержку системы организации воздушного движения. Также 15 миллиардов направят на программу льготного лизинга морских судов, три миллиарда получит Выборгский судостроительный завод, на котором сейчас идет работа над новым ледоколом для Северо-Западного бассейна.

Мишустин отметил важность поддержки бизнеса, в связи с чем кабмин принял решение докапитализировать Фонд развития промышленности более чем на восемь миллиардов рублей. Отдельно будут выделены четыре миллиарда на программы в сфере мало- и среднетоннажной химии. Кроме того, правительство направить два миллиарда рублей на разработку оборудования для производства сжиженного природного газа.