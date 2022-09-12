ООН обеспокоена решением некоторых стран Европы возобновить производство ископаемого топлива Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель Верховного комиссара по правам человека Организации Объединенных Нации (ООН) Нада Аль-Нашиф заявила об обеспокоенности организации по поводу решения некоторых европейских стран возобновить производство ископаемого топлива для преодоления энергетического кризиса.

«Некоторые страны Европы возобновили производство ископаемого топлива, чтобы справиться с энергетическим кризисом. Если эту политику можно понять, она не должна длиться долго, потому что она загрязняет окружающую среду», - заявила Нада Аль-Нашиф в понедельник, 12 сентября, призвав европейские страны перейти на экологически чистую энергию, а «на зацикливаться на ископаемом топливе».

Напомним, накануне новый премьер-министр Великобритании Лиз Трасс, выступая в Палате общин парламента, заявила, что британские власти выдадут более ста новых лицензий на добычу нефти и газа в Северном море в рамках нового плана по борьбе с энергетическим кризисом, а также заявила, что на фоне энергетического кризиса Соединенное Королевство возобновит добычу газа методом фрекинга.