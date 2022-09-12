Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
В мире12 сентября 2022 9:39

ООН обеспокоена решением некоторых стран Европы возобновить производство ископаемого топлива

В организации призвали европейские страны перейти на экологически чистую энергию
Елизавета КУЗНЕЦОВА
ООН обеспокоена решением некоторых стран Европы возобновить производство ископаемого топлива

ООН обеспокоена решением некоторых стран Европы возобновить производство ископаемого топлива

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель Верховного комиссара по правам человека Организации Объединенных Нации (ООН) Нада Аль-Нашиф заявила об обеспокоенности организации по поводу решения некоторых европейских стран возобновить производство ископаемого топлива для преодоления энергетического кризиса.

«Некоторые страны Европы возобновили производство ископаемого топлива, чтобы справиться с энергетическим кризисом. Если эту политику можно понять, она не должна длиться долго, потому что она загрязняет окружающую среду», - заявила Нада Аль-Нашиф в понедельник, 12 сентября, призвав европейские страны перейти на экологически чистую энергию, а «на зацикливаться на ископаемом топливе».

Напомним, накануне новый премьер-министр Великобритании Лиз Трасс, выступая в Палате общин парламента, заявила, что британские власти выдадут более ста новых лицензий на добычу нефти и газа в Северном море в рамках нового плана по борьбе с энергетическим кризисом, а также заявила, что на фоне энергетического кризиса Соединенное Королевство возобновит добычу газа методом фрекинга.