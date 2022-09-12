Туроператор Tez Tour сообщил, что использование рублей в Египте начнется с конца сентября 2022

Использование рублей в Египте начнется с конца сентября 2022 Фото: REUTERS

Египте может начать принимать российский рубль с конца сентября этого года, сообщили в пресс-службе туристического оператора Tez Tour.

Как рассказали представители туроператора в беседе с РИА Новости, с конца сентября рубль будет включен в список валют, используемых в африканской стране. В компании отметили, что в этот период обычно наблюдается высокий спрос на посещении Египта, поэтому «предоставление возможности туристическим компаниям и отелям принимать к оплате рубли положительным образом отразится на турпотоке».

В Tez Tour уточнили, что предполагается создание специальных терминалов в отделениях банков, однако механизм работы пока неизвестен. Египет является наиболее востребованным направлением среди граждан России осенью и зимой. Особенно активно россияне скупают туры в эту страну в ноябрьские школьные каникулы и государственные выходные.