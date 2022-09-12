Тюменская область: цель по рейтингу инвестклимата – вернуться в тройку лидеров

Создание максимально комфортных условий для ведения любого бизнеса в Тюменской области, независимо от его масштаба, – важная задача региональных и муниципальных органов власти, надзорных ведомств, ресурсоснабжающих организаций и предпринимательского сообщества. Об этом сообщил глава региона Александр Моор, подводя итоги заседания областного Совета по улучшению инвестиционного климата.

НЕЛЬЗЯ ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ

«Необходимо активно работать над улучшением показателей, которые позволят нашему региону вернуться в тройку лидеров национального рейтинга состояния инвестиционного климата. В 2022 году мы заняли пятое место. Это высокий результат в условиях стремительно меняющейся международной экономической ситуации. Но чтобы быть лидером, нужно активно работать над улучшением ряда показателей», – подчеркнул губернатор.

По итогам национального рейтинга, формируемого в основном на базе оценок предпринимательского сообщества, Тюменская область сохранила лидерские позиции по целому ряду показателей, в том числе в таких сферах, как качество и скорость регистрации прав собственности, выдача разрешений на строительство, подключение к сетям электроснабжения, качество дорог, комплексное сопровождение инвестпроектов.

«РАБОТА НАД ОШИБКАМИ»

Тюменское бизнес-сообщество высоко оценивает деятельность регионального Совета по улучшению инвестиционного климата, инвестиционный портал региона, портал поддержки малого и среднего предпринимательства, скорость и качество процедур по предоставлению земельных участков.

По итогам заседания губернатор поручил областному департаменту ЖКХ изучить опыт Московской области по сокращению сроков присоединения новых объектов к инженерным сетям. В Подмосковье создали цифровую платформу для управления коммунальной и энергетической инфраструктурой, перевели все документы по заявкам в электронный вид. Кроме того, по мнению глава региона, необходимо активнее внедрять технологии бережливого производства.

«Наша встреча – важная часть «работы над ошибками», которую мы проводим по итогам национального рейтинга. Вместе с предпринимательским сообществом мы запланировали мероприятия по сокращению сроков подключения к инфраструктуре, поддержке экспортной деятельности, снижению административного давления», – отметил губернатор.