Владимир Мазур: «Мне поступило более семи тысяч предложений от жителей»

9 сентября глава Томской области Владимир Мазур принял участие в круглом столе о перспективах развития региональных компаний, который прошел в рамках конференции «Город IT».

«Кто такие айтишники? Это неравнодушные, креативные, постоянно ищущие свежие решения люди, создающие, говоря молодежным языком, движ. За четыре месяца, что я исполняю обязанности главы региона, мне поступило более семи тысяч предложений от жителей. Сейчас мы анализируем их по темам, блокам, и видим, что существенное количество — именно от представителей IT. Этот срез показывает, что этому сообществу хотелось бы видеть в городе, как заинтересовать айтишников в том, чтобы остаться жить и работать в Томске», — сказал, открывая дискуссию, Владимир Мазур.

Вклад в создание Томска будущего вносит «Большой университет». Как отметил ректор Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники Виктор Рулевский, на стратегических сессиях студенты уже высказывали мнение о том, какой должна быть комфортная городская среда.

«Эти предложения можно смело брать за основу дальнейшей работы. Для научно-образовательного комплекса и вузов комфортная среда важна, потому что она помогает привлекать студентов из других городов и стран, — сказал ректор. — Мы создаем новые локации, строим общежития нового типа, и нам как никогда нужен межвузовский кампус, который объединит лаборатории и научно-производственные центры».

Владимир Мазур добавил, что на федеральном уровне сегодня есть понимание ценности Томска как студенческой и научной столицы, и эту планку регион должен удержать.

«Наши соседи тоже не стоят на месте, развиваются, и от нас требуются серьезные решения, чтобы сохранить статус научного центра. В разговоре с президентом Владимиром Путиным я упоминал, что для дальнейшего развития Томску нужно изменить подходы к формированию городской среды. И мы уже знаем, что нужно предпринять: это строительство третьего моста через Томь, развитие левобережья, создание досуговых центров, строительство школ, высокотехнологичных больниц. Президент нас поддержал. И это я перечислил лишь те проекты, над которыми мы уже работаем. Плюс межвузовский кампус на 10 тысяч мест, который мы скоро начнем строить в Томске. По предварительным подсчетам, 23 тысячи «квадратов» там займут офисы и лаборатории крупнейших компаний и госкорпораций, они уже подают соответствующие заявки», — подчеркнул глава Томской области.

Экспертами круглого стола также стали депутат Госдумы РФ Владимир Самокиш, исполнительный директор холдинга «Т1» Михаил Книгин, генеральный директор компании «РТ-Техприемка» ГК «Ростех» Владлен Шорин и генеральный директор «СИБУР Коннект» Рустам Абдрахманов.

Они обсудили, как в Томске удержать молодых перспективных специалистов в сфере информационных технологий и как городу стать конкурентной точкой на мировой карте IT-бизнеса.