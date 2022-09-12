Российские военные уничтожили украинский склад боеприпасов в Николаевской области Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Министерстве обороны РФ в понедельник, 12 сентября, заявили, что Вооруженные силы (ВС) Российской Федерации в районе населенного пункта Вознесенск Николаевской области уничтожили склад Вооруженных сил Украины (ВСУ), на котором хранилось 45 тысяч тонн боеприпасов.

«В районе населенного пункта Вознесенск Николаевской области уничтожен склад боеприпасов, на котором хранилось 45 тысяч тонн боеприпасов ВСУ», - сказано в заявлении Министерства обороны РФ.

В российском военном ведомстве также заявили об ударах по позициям 63-й механизированной и 46-й аэромобильной бригады в районах населенных пунктов Костромка и Белогоровка, расположенных в Херсонской области, а также об уничтожении более 300 украинских боевиков и ранее около 1000.

«В районах населенных пунктов Костромка и Белогоровка Херсонской области высокоточными ракетными ударами ВКС России поражены подразделения 63-й механизированной и 46-й аэромобильной бригад», - говорится в сообщении.