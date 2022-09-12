Кремль не видит предпосылок к переговорам с Украиной Фото: Shutterstock

Кремль не видит предпосылок к переговорам с Украиной на высшем уровне, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Не усматриваем в настоящее время какой-то переговорной перспективы и по-прежнему констатируем отсутствие каких-либо предпосылок для таких переговоров», – сказал официальный представитель Кремля журналистам.

Как писал сайт KP.RU, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в настоящий момент не готов вести переговоры с Россией. Украинский лидер также дал утвердительный ответ на вопрос, будет ли он сражаться до конца и добавил, что договор между двумя странами может быть заключен после того, как Россия покинет украинские территории.

Тем временем заместитель главы Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал заявление президента Зеленского о неготовности вести переговоры с Россией. Он назвал «ультиматумы» украинского лидера «детской разминкой», указав, что требования Москвы в будущем коснуться «тотальной капитуляции» киевского режима на российских условиях.