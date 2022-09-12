Песков заявил, что речи об отводе российских войск с Запорожской АЭС не идет Фото: REUTERS

Россия не собирается отводить свои войска с Запорожской атомной электростанции, речи об этом не идет, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Сейчас не идет речь об отводе войск. Сейчас идет речь о главном – вынудить украинскую сторону прекратить варварские обстрелы объектов на территории станции, что чревато очень печальными и катастрофическими последствиями», – сказал пресс-секретарь главы государства журналистам.

Как отметил Песков, Россия призывает все страны, имеющие влияние на Киев, применить его для прекращения обстрелов Запорожской АЭС.

Напомним, накануне специалистам пришлось остановить работу шестого энергоблока Запорожской атомной электростанции.

Как писал сайт KP.RU, на фоне обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины на Запорожской АЭС была приостановлена работа пятого энергоблока. Это связано с повреждением линии электропередачи украинскими снарядами.