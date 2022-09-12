Песков заявил, что Россия в ходе спецоперации на Украине будет добиваться всех поставленных целей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия будет продолжать специальную военную операцию на Украине до тех пор, пока все изначально заявленные цели не будут достигнуты. Такое заявление в понедельник, 12 сентября, сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Таким образом представитель Кремля прокомментировал вопрос, пользуется ли по-прежнему военное руководство России полным доверием российского президента Владимира Путина.

«Специальная военная операция продолжается. Она будет продолжаться до достижения тех целей, которые изначально были поставлены», - заявил пресс-секретарь российского лидера.

Напомним, 24 февраля 2022 года российский президент заявил, что в ответ на обращение глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) принял решение о специальной военной операции на Украине, отметив, что такие меры необходимы ввиду обстоятельств. По его словам, в планы Москвы не входит оккупация, а российская сторона намерена добиваться демилитаризации.