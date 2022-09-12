Песков рассказал о реакции Путина на перегруппировку на Украине Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин круглосуточно находится на связи с Министерством обороны Российской Федерации и российским военачальниками, которые докладывают ему о любых действиях российских военнослужащих в ходе специальной военной операции на Украине. Такое заявление в понедельник, 12 сентября, сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Разумеется, все, что происходит, любые действия, которые делают военные в ходе специальной военной операции, докладываются верховному главнокомандующему», - заявил представитель Кремля, комментируя вопрос о том, как глава президент России отреагировал «на перегруппировку» российских сил и средств на Украине.

Песков подчеркнул, что глава государства «находится в постоянной, круглосуточной связи с министром обороны и со всеми военачальниками». «Естественно, по-другому быть не может в ходе выполнения специальной военной операции», - отметил пресс-секретарь российского президента.