Песков назвал итоги выборов свидетельством о поддержке населением спецоперации на Украине

Дмитрий Песков. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Кремле считают, что прошедшие накануне выборы были проведены на высоком уровне, а победа действующих губернаторов, в том числе стала свидетельством поддержки населением проведения специальной военной операции на Украине. Такое заявление в понедельник, 12 сентября, сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

По его слова в том, что действующие губернаторы и врио получили на прошедших выборах очень много голосов стало и личной заслугой президента России Владимира Путина.

«В этом есть и заслуга президента, с точки зрения его поддержки этого конкретного кандидата, а также есть и толика голосования в поддержку курса президента. Этот процент всегда присутствует, он значительный», - заявил представитель Кремля.

Комментируя вопрос о том, можно ли считать большое число голосов, отданных за действующих губернаторов, поддержкой спецоперации на Украине, Песков ответил: «Безусловно».

«Это показывает высокий уровень поддержки и действующего главы, и принимаемых им решений», - добавил он.