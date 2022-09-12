Губернатор Приамурья Василий Орлов обсудил развитие притрассовых населенных пунктов Забайкальской железной дороги

Губернатор Василий Орлов и глава ЗабЖД Владимир Антонец обсудили увеличение грузопотока на Восточном полигоне. Фото: пресс-служба Амурской области.

Губернатор Амурской области Василий Орлов и начальник Забайкальской железной дороги Владимир Антонец обсудили увеличение грузопотока через ЗабЖД и планы по развитию притрассовых населенных пунктов.

«Сегодня при поддержке ЗабЖД в Магдагачи строится жилой 27-квартирный дом для железнодорожников, идет модернизация медучреждений в Ерофее Павловиче, Сковородине, Магдагачах, Шимановске и Белогорске. Это прописано в Соглашении о взаимодействии между правительством области и РЖД, которое мы заключили на полях ПЭФ в прошлом году, - рассказал Василий Орлов. - Кроме того, в рамках нашего сотрудничества запланирован капитальный ремонт школ, детских садов, клубов и строительство спортивных площадок в Ерофее Павловиче, Уруше, Сковородине, Талдане, Магдагачах, Тыгде, и Свободном».

Губернатор подчеркнул, что Приамурье активно работает над реализацией поставленной президентом РФ задачи по увеличению грузопотока на Восточном полигоне. Перевозка грузов по Транссибу и БАМу должна вырасти до 180 тонн в год. При этом вопрос строительства новых путепроводов над железной дорогой стоит особенно остро. В Амурской области будут построены шесть таких мостов. Строительство первого из них – путепровода в Новобурейском начнется в этом году.

На встрече также обсудили планы по строительству международного железнодорожного моста Джалинда – Мохэ из России в Китай. По словам Василия Орлова, сейчас обсуждается, кто станет инвестором проекта. Ведутся переговоры и с китайской стороной. В рамках встречи стороны договорились создать рабочую группу по строительству международного железнодорожного моста.