Путин заявил, что тактика "экономического блицкрига" Запада не сработала

Владимир Путин Фото: REUTERS

Тактика "экономического блицкрига" Запада в отношении России не сработала, заявил российский лидер Владимир Путин на совещании по экономике в понедельник, 12 сентября 2022 года.

"Тактика экономического блицкрига Запада, наскока, не сработала. Это очевидно для всех - и для нас, и для них, - констатировал Путин. - Нами были запущены ответные меры. Мы не допустили резкого спада экономики, удалось быстро стабилизировать инфляцию. Тренд на понижение инфляции будет продолжен".

Как ранее писал сайт KP.RU, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что введенные в отношении России 11 тысяч санкционных ограничений так и не увенчались успехом, а вызванные ими инфляция, а также дефицит энергии могут поставить Европу на колени.

Напомним, Владимир Путин сообщил, что Запад никогда не сможет добиться полной и тотальной изоляции России. По его словам, сделать это просто невозможно.