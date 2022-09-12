Путин призвал учитывать рост числа находящихся под риском увольнения работников Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин заявил, что число работников, находящихся под риском увольнения растет, призвав учитывать, что сейчас около 234 тысяч работников в стране находятся в простое и вынужденных отпусках.

«Растет количество людей, находящихся под риском увольнений. Обращаю внимание, сейчас в так называемом простое, вынужденных отпусках или заняты неполный рабочий день - почти 234 тысячи работников», - заявил российский президент в ходе совещания по экономическим вопросам в понедельник, 12 сентября.

Путин отмтеил, что данные показатели вдвое больше, чем в начале текущего года, подчеркнув при этом, что в масштабах России - это небольшие цифры, однако «для конкретных отраслей, предприятий и населенных пунктов сложности возникают серьезные».

Глава государства призвал правительству России «уделять должное внимание таким локальным проблемам и находить эффективное решение». Тем не менее Путин заявил, что ситуация на российском рынке труда, в целом, стабильная, что стало значимым достижением кабмина.

«Уровень безработицы находится на исторических минимумах. В мае-июле это было всего 3,9%. Прошу вас, уважаемые коллеги, и дальше держать этот вопрос на постоянном контроле», - добавил он.