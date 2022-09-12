Путин заявил о выходе российской экономки на траекторию роста Фото: REUTERS

Экономика России вышла на траекторию роста, заявил президент страны Владимир Путин. По его словам сокращение ВВП замедлилось до 4,3%, а экономическая активность возросла.

«Помесячная динамика ключевых показателей говорит о том, что экономика постепенно стабилизируется, выравнивается, выходит на траекторию роста. В целом, сокращение ВВП в июле замедлилось до 4,3%. Показательно, что в августе оживилось и кредитование экономии, реального сектора и населения со стороны банков. Это, конечно, хороший знак, свидетельствующий о росте экономической активности», – сказал он на совещании по экономическим вопросам.

Как отметил глава государства, предприятия начали возвращаться к нормальному ритму работы.

Напомним, ранее президент России заявлял, что российская экономика сохранит курс на открытость и широкое международное сотрудничество. Политик выразил уверенность, что для РФ 2020-е годы станут периодом укрепления экономического суверенитета.