За три дня выборов в России зафиксировано свыше 20 тысяч атак на систему онлайн-голосования Фото: REUTERS

За три дня выборов, которое состоялось накануне 9-11 сентября, было зафиксировано более 20 тысяч атак на систему онлайн-голосования. Об этом рассказал член Комиссии Общественной палаты РФ по развитию экономики и корпоративной социальной ответственности, руководитель Штаба по общественному наблюдению за выборами города Москвы Вадим Ковалев.

Как отметил, член комиссии ОП РФ, дистанционное электронное голосованное (ДЭГ) применялось на московских муниципальных выборах уже не как эксперимент, «а как норма, и отмечу, что этот формат набирает популярность».

«Москва - развитый в цифровом плане город, москвичи используют цифровые сервисы для записи детей в школы, получения документов и т.д., поэтому такой формат естественен для многих. Более 1,7 миллионов москвичей приняло участие в ДЭГ, традиционным способом проголосовало чуть менее 700 тысяч человек», - заявил он.

Напомним, в первый день голосования, 9 сентября, члены Общественной палаты РФ обратились к Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Российской Федерации, а также правоохранительным органам с просьбой разобраться с информационной кампанией, запущенной в интернете. Незадолго до этого Общественный штаб в Москве сообщил об успешном отражении хакерских атак на систему онлайн-голосования.