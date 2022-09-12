На выборах в России присутствовали более 125 тысяч наблюдателей Фото: Евгения ГУСЕВА

На выборах в России в этом году присутствовали более 125 тысяч общественных наблюдателей, рассказала председатель Центрального избирательного комитета РФ Элла Памфилова.

«Я хочу поблагодарить наблюдателей. Посмотрите, как в корне вырос их профессионализм. Они стали отмечать и замечать те аспекты, до которых раньше вообще руки не доходили. По информации, поступившей от региональных избирательных комиссий на избирательных участках, в ТИКах и ОИКах в дни голосования присутствовали 125 242 наблюдателя», – сказала она на брифинге.

По мнению Памфиловой, в России развивается гражданская ответственность, избирательная система и весь электоральный процесс.

Тем временем официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что прошедшие накануне выборы были проведены на высоком уровне, а победа действующих губернаторов стала в том числе свидетельством поддержки населением проведения специальной военной операции на Украине.