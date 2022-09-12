Аксенов поддержал удары по объектам инфраструктуры, подконтрольным Киеву

Сергей Аксенов. Фото: страница "ВКонтакте"

Глава Крыма Сергей Аксенов позитивно оценил информацию о том, что Россия начала наносить удары по объектам инфраструктуры, подконтрольным Киеву. Об этом чиновник сообщил журналистам в понедельник, 12 сентября 2022 года.

"Минобороны начало наконец наносить удары по объектам инфраструктуры, надеемся, наконец, что все это перейдет в более решительный характер", - заявил Аксенов.

Глава Крыма также отметил "террористический характер действий" Украины, которые требуют адекватного ответа.

Как ранее писал сайт KP.RU, официальный представитель госдепартамента Соединенных Штатов Нед Прайс выразил мнение, что массовые отключения электричества на Украине связаны с действиями российских военных в ходе спецоперации.

В частности, речь идет о блэкауте в Харьковской и Донецкой областях, а также частично - в Запорожской, Днепропетровской и Сумской областях.