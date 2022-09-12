Цена газа в Европе упала ниже 2000 долларов впервые с июля 2022

В Европе цена газа впервые с середины лета стоимость газа упала ниже 2000 долларов Фото: REUTERS

Цена газа в Европе ходе торгов в понедельник, 12 сентября, упала ниже 2000 долларов за одну тысячу кубометров, что произошло впервые с конца июля текущего года. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Отмечается, что общее снижение стоимости газа с начала дня составило более 9%. Цена сентябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах уменьшилась до 1971 доллара за 1 тысячу кубометров, или 188 евро за МВт·ч.

Как ранее писал сайт KP.RU, западный обозреватель Сэл Гилберти пришел к выводу, что экономика каждой отдельной страны-участницы ЕС столкнется с опустошением из-за резкого падения экспорта газа из России по “Северному потоку”.

По его оценке, жители холодных европейских регионов пострадают сильнее всего. Их ждет тяжелая зима, пережить которую они не смогут без больших затрат.

Напомним, американские журналисты ожидают, что Соединенные Штаты могут получить выгоду от рецессии в Европейском союзе, где сейчас испытывают нехватку российского газа.