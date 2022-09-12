Шольц заявил, что поставленное Киеву немецкое оружие "имеет важное значение" на востоке Украины Фото: REUTERS

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что поставленное Берлином для Киева оружие на сегодняшний день «имеет важное значение» на востоке Украины, отметив, что это позволяет изменить ситуацию в боях.

«Мы поставили очень эффективное оружие, которое как раз сейчас играет решающую роль в нынешних боях», - сказал глава немецкого правительства на совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Яиром Лапидом.

Шольц уточнил, что на данный момент Германия поставляет Украине зенитные самоходные установки Gepard, Panzerhaubitze 2000, а также реактивные системы залпового огня Mars. «Это в действительности вооружения, которые способствуют тому, что сейчас в боях на востоке страны стало возможным изменить ситуацию к тому, как мы ее сейчас видим», - заявил он.

Напомним, в конце августа этого, канцлер ФРГ заявил, что в скором времени Киев получит от Берлина новое «суперсовременное оружие», назвав среди прочего средства противовоздушной обороны (ПВО), а также боевые беспилотные летательные аппараты (БПЛА). За несколько дней до этого Шольц сообщил о том, что Канада и Германия согласовали новый пакет военной помощи Украины, который включает «тонны» боеприпасов.