Патрушев заявил, что США дают Украине целеуказания по обстрелам Запорожской АЭС Фото: REUTERS

Соединенные Штаты предоставляют Украине данные о расположении критически важных объектов Запорожской атомной электростанции для их обстрелов, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

«Серьезную угрозу радиационной безопасности представляют обстрелы украинскими националистами критических объектов Запорожской атомной электростанции из тяжелых орудий, поставляемых странами НАТО, целеуказание по которым осуществляется США», – сказал он на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности.

Как отметил секретарь Совбеза России, последствия этих обстрелов могут быть масштабнее катастроф в Чернобыле и Фукусиме.

Напомним, накануне специалистам пришлось остановить работу шестого энергоблока Запорожской атомной электростанции.

Как писал сайт KP.RU, на фоне обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины на Запорожской АЭС была приостановлена работа пятого энергоблока. Это связано с повреждением линии электропередачи украинскими снарядами.