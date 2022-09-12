Мэр Харькова сообщил об остановке метрополитена, отключении света и воды

Харьков остался без света Фото: REUTERS

Харьков остался без электроэнергии и водоснабжения, кроме того, прекратил работу городской метрополитен. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Игорь Терехов.

Градоначальник связал это с выходом из строя объектов критической инфраструктуры.

"Выведены из строя объекты критической инфраструктуры, вследствие чего в Харькове пропал свет и прекращено водоснабжение", - написал Терехов.

Как ранее писал сайт KP.RU, глава Крыма Сергей Аксенов позитивно оценил информацию о том, что Россия начала наносить удары по объектам инфраструктуры, подконтрольным Киеву. Он отметил "террористический характер действий" Украины, которые требуют адекватного ответа.

Напомним, глава Украины Владимир Зеленский сообщил о блэкаутах в пяти регионах Незалежной. По его словам, без света осталось все население Харьковской и Донецкой областей, а также часть местных жителей в Запорожской, Днепропетровской и Сумской областях.