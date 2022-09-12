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Политика12 сентября 2022 12:00

Путин назначил Мурата Зязикова новым послом России на Кипре

Другим указом президент освободил от должности посла России на Кипре Станислава Осадчего
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Новый посол России на Кипре Мурат Зязиков Фото: сайт полномочного представителя президента РФ в ЦФО

Новый посол России на Кипре Мурат Зязиков Фото: сайт полномочного представителя президента РФ в ЦФО

Президент России Владимир Путин сменил посла РФ на Кипре. Им стал Мурат Зязиков, соответствующий указ был подписан главой государства в понедельник, 12 сентября.

«Назначить Зязикова Мурата Магомедовича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Кипр», – сказано в документе, опубликованном на портале правовой информации.

Другим указом президент освободил от должности посла России на Кипре Станислава Осадчего.

Мурат Зязиков до этого занимал должность заместитель полномочного представителя президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе (ЦФО). Ранее он также был президентом Республики Ингушетия и советников президента России. Имеет воинское звание «генерал-лейтенант», награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней, орденом Александра Невского, двумя орденами Мужества.