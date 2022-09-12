Путин назначил Мурата Зязикова новым послом России на Кипре

Новый посол России на Кипре Мурат Зязиков Фото: сайт полномочного представителя президента РФ в ЦФО

Президент России Владимир Путин сменил посла РФ на Кипре. Им стал Мурат Зязиков, соответствующий указ был подписан главой государства в понедельник, 12 сентября.

«Назначить Зязикова Мурата Магомедовича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Кипр», – сказано в документе, опубликованном на портале правовой информации.

Другим указом президент освободил от должности посла России на Кипре Станислава Осадчего.

Мурат Зязиков до этого занимал должность заместитель полномочного представителя президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе (ЦФО). Ранее он также был президентом Республики Ингушетия и советников президента России. Имеет воинское звание «генерал-лейтенант», награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней, орденом Александра Невского, двумя орденами Мужества.