Патрушев заявил, что цели спецоперации будут достигнуты, несмотря на помощь Украине от Запада

Николай Патрушев Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Цели российской военной спецоперации будут достигнуты, несмотря на масштабную помощь западных стран украинскому нацистскому режиму и беспрецедентное санкционное давление на Россию, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"... США и их вассалы стремятся затянуть конфликт на Украине, наращивая поставки оружия, военной техники, которое в дальнейшем используется против мирного населения", - сказал Патрушев сегодня, в ходе совещания по вопросам национальной безопасности в Сибирском федеральном округе.

Но, несмотря на масштабную помощь от западных стран нацистскому режиму и беспрецедентное санкционное давление на Россию, цели военной спецоперации будут достигнуты, заявил он.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 12 сентября 2022 года можно прочитать здесь.