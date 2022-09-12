Сербия останется без российской нефти с 1 ноября 2022 года

Сербия останется без нефти из России с 1 ноября 2022 года Фото: REUTERS

Президент Сербии Александр Вучич напомнил гражданам, что из-за санкционных ограничений с 1 ноября текущего года республика не сможет получать российскую, которую доставляют в страну танкерами по Адриатическому морю, а после по нефтепроводу через Хорватию.

«Что будем делать с электроэнергией, нефтью? С 1 ноября не будет российской нефти для нас, мы будем под санкциями», - заявил сербский президент.

Тем временем министр горной промышленности и энергетики Сербии Зорана Михайлович указал на то, что у республики есть своя нефть, а также заявил о поставках иранской нефти.

«Мы с 1 ноября не будем больше импортировать российскую нефть, но у нас будет прежде всего нефть из Киркука, у нас будет своя нефть, ее объем составляет 20%, и остальное будет иранская нефть или какая-то другая нефть», - приводит слова министра агентство «Танюг».

Напомним, в конце июня Вучич сообщил, что Сербия должна найти альтернативу российской нефти из-за западных санкций на поставки нефти танкерами из России.