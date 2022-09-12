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Политика12 сентября 2022 12:47

CNN: США опасаются изменения позиции Европы по России

Европейские граждане могут восстать против западной стратегии экономической изоляции России
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
США опасаются изменения позиции Европы по России

США опасаются изменения позиции Европы по России

Фото: REUTERS

Власти Соединенных Штатов опасаются изменения позиции Европы по России под влиянием энергетического кризиса, рассказали источники, знакомые с ситуацией.

Как пишет CNN со ссылкой на американских чиновников, в Европе реален риск раскола, в результате которого европейские граждане «могут восстать против западной стратегии экономической изоляции России». По словам чиновников, администрация президент США Джо Байдена намерена не допустить общественных беспорядков и политической нестабильности в Европе.

Собеседники телеканала отметили, что многое будет зависеть от погодных условий. Если зима окажется теплой, то запасов газа может и хватить, допускают они.

Напомним, в Великобритании предупредили о разрушительных последствиях энергетического кризиса в Германии, который может обрушить экономику всей еврозоны.

Ранее премьер Бельгии предсказал Евросоюзу «эффект домино» из-за нехватки газа в Германии.