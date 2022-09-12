CNN: США опасаются изменения позиции Европы по России

США опасаются изменения позиции Европы по России Фото: REUTERS

Власти Соединенных Штатов опасаются изменения позиции Европы по России под влиянием энергетического кризиса, рассказали источники, знакомые с ситуацией.

Как пишет CNN со ссылкой на американских чиновников, в Европе реален риск раскола, в результате которого европейские граждане «могут восстать против западной стратегии экономической изоляции России». По словам чиновников, администрация президент США Джо Байдена намерена не допустить общественных беспорядков и политической нестабильности в Европе.

Собеседники телеканала отметили, что многое будет зависеть от погодных условий. Если зима окажется теплой, то запасов газа может и хватить, допускают они.

Напомним, в Великобритании предупредили о разрушительных последствиях энергетического кризиса в Германии, который может обрушить экономику всей еврозоны.

Ранее премьер Бельгии предсказал Евросоюзу «эффект домино» из-за нехватки газа в Германии.