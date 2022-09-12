CNN: США опасаются изменения позиции Европы по России

США опасаются изменения позиции Европы по России
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Власти Соединенных Штатов опасаются изменения позиции Европы по России под влиянием энергетического кризиса, рассказали источники, знакомые с ситуацией.
Как пишет CNN со ссылкой на американских чиновников, в Европе реален риск раскола, в результате которого европейские граждане «могут восстать против западной стратегии экономической изоляции России». По словам чиновников, администрация президент США Джо Байдена намерена не допустить общественных беспорядков и политической нестабильности в Европе.
Собеседники телеканала отметили, что многое будет зависеть от погодных условий. Если зима окажется теплой, то запасов газа может и хватить, допускают они.
Напомним, в Великобритании предупредили о разрушительных последствиях энергетического кризиса в Германии, который может обрушить экономику всей еврозоны.
Ранее премьер Бельгии предсказал Евросоюзу «эффект домино» из-за нехватки газа в Германии.