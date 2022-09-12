В Китае протестировали летающий автомобиль

В Китае испытали технологию магнитной левитации автомобилей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Китае испытали технологию магнитной левитации автомобиля (maglev vehicle). Во время тестирования транспортное средство весом в 2,8 тонны поднялось на высоту 35 миллиметров над дорогой, проехав по шоссе в восточнокитайской провинции Цзянсу, автомобиль развивал скорость до 200 километров в час.

Автомобиль, разработанный базирующимся в Чэнду Юго-Западным университетом «Цзяотун», был модифицирован на основе традиционного транспортного средства, а для левитации и ориентации установили массив постоянных магнитов. Кроме того, на дороге проложили хорошую проводниковую колею, позволяющую автомобилю левитировать.

Профессор Юго-Западного университета Дэн Цзыган заявил, что развитие транспорта на магнитной подвеске будет оставаться в центре внимания в ближайшие годы, выразив также надежду, что данная технология сможет снизить потребление энергии электромобилями, увеличив их запас.

Тестирования проводятся по инициативе местных властей, при этом направлены на изучение конструкции дорог, а также мер их безопасности при использовании транспортных средств этого типа.