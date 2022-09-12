Шольц сообщил, что Германия не будет принимать решения о поставках Украине танков без союзников

Олаф Шольц Фото: REUTERS

ФРГ не будет предпринимать односторонние действия в вопросе поставок вооружения Украине - только вместе с союзниками, рассказал журналистам канцлер Германии Олаф Шольц.

"Мы остаемся приверженными позиции, которую правительство Германии занимало с самого начала, и это также будет нашей позицией в будущем, а именно: никаких односторонних действий Германии не будет", - заявил канцлер в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Яиром Лапидом сегодня, 12 сентября, отвечая на вопрос о планах поставках Украине боевых танков Leopard 2.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 12 сентября 2022 года можно прочитать здесь.