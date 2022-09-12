В ЦБ Египта пока не собираются ввести в обращение российский рубль Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Центральном банке Египта заявили, что на сегодняшний день российский рубль не используется на территории страны, а о конкретных планах включить его в список валют, которые используется в республике, регулятору неизвестно.

«В настоящий момент в Египте невозможно использовать российский рубль, и нам неизвестно о конкретных планах его введения в оборот», - приводит ТАСС заявление, сделанное в Центральном банке Египта.

Напомним, ранее глава комитета по туризму в Палате представителей Египта Нура Али заявила о возможном включение Центробанком страны российского рубля в перечень валют, используемых в республике, назвав такую меру стопроцентно верным решением.

Как писал сайт KP.RU, сегодня, 12 сентября, туроператор Tez Tour заявил, что использование российских рублей в Египте начнется с конца сентября 2022 года.