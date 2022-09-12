Патрушев предупредил об опасности американских биолабораторий вокруг России Фото: Shutterstock

Сеть биологических лабораторий, которая была создана Соединенными Штатами вокруг России, представляет серьезную опасность для россиян, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности.

«Угрозы для безопасности населения также представляет созданная США вокруг нашей страны сеть биолабораторий. Только на Украине их насчитывалось более 30», – сказал он.

Как напомнил секретарь Совбеза России, во время специальной военной операции на Украине вскрылось множество фактов, подтверждающих разработку этими лабораториями компонентов биологического оружия и средств его доставки.

Как писал сайт KP.RU, ранее в Министерстве обороны России заявили, что США финансировали на Украине 30 биолабораторий, где изучались чума и другие опасные вирусы, а также возможность их переноса мигрирующими в Россию птицами.