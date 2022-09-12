Политолог Кислицына оценила итоги единого дня голосования Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Руководитель департамента региональных программ ЭИСИ, политолог Дарья Кислицына оценила прошедшие накануне выборы, которые состоялись в период с 9 по 11 сентября 2022 года.

По ее словам, кампания текущего года «стала одной из самых спокойных и прозрачных за последние годы», при этом речь идет о широкой географии. Кислицына отметила, что 14 кандидатов, поддержанных ранее президентом России Владимиром Путиным, «победили с серьезным отрывом». Так, она уточнила, что восемь из них набрали более 80% голосов, трое - около 70% и еще трое - 60%.

«Эти выборы показали эффективность кадровой политики Президента России … Уверена, что открытость и проактивный подход вкупе с федеральными контактами и позволили ВРИО получить такие результаты. Дополнительная причина - общестрановой тренд на консолидацию вокруг флага», - считает она.

Напомним, ранее председатель Центрального избирательного комитета Российской Федерации (ЦИК РФ) Элла Памфилова заявила, что итоги осенних выборов будут подведены в четверг, 15 сентября, однако, по ее словам, основные итоги можно подвести и уже сейчас.