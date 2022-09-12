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Политика12 сентября 2022 13:35

Политолог Кислицына оценила итоги единого дня голосования

Политолог Кислицына заявила, что прошедшие выборы показали эффективность кадровой политики Путина
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Политолог Кислицына оценила итоги единого дня голосования

Политолог Кислицына оценила итоги единого дня голосования

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Руководитель департамента региональных программ ЭИСИ, политолог Дарья Кислицына оценила прошедшие накануне выборы, которые состоялись в период с 9 по 11 сентября 2022 года.

По ее словам, кампания текущего года «стала одной из самых спокойных и прозрачных за последние годы», при этом речь идет о широкой географии. Кислицына отметила, что 14 кандидатов, поддержанных ранее президентом России Владимиром Путиным, «победили с серьезным отрывом». Так, она уточнила, что восемь из них набрали более 80% голосов, трое - около 70% и еще трое - 60%.

«Эти выборы показали эффективность кадровой политики Президента России … Уверена, что открытость и проактивный подход вкупе с федеральными контактами и позволили ВРИО получить такие результаты. Дополнительная причина - общестрановой тренд на консолидацию вокруг флага», - считает она.

Напомним, ранее председатель Центрального избирательного комитета Российской Федерации (ЦИК РФ) Элла Памфилова заявила, что итоги осенних выборов будут подведены в четверг, 15 сентября, однако, по ее словам, основные итоги можно подвести и уже сейчас.