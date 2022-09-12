Эксперты НОМ заявили, что планы Запада повлиять на выборы в России потерпели крах Фото: Евгения ГУСЕВА

Информационные атаки, которые специалисты прогнозировали задолго до проведения единого дня голосования, не повлияли на избирателей. Такое заявление сделали эксперты НОМ на площадке МИА «Россия сегодня».

«Попытки вмешательства со стороны коллективного Запада и их агентов, а также некоторых политических сил, не привели к планируемому результату», - заявил член СПЧ, председатель Ассоциации НОМ Александр Брод

Глава Координационного совета при ОПР РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев указал на устойчивость инфраструктуры.

«В 43 случаях совместно с общественными штабами в регионах нам удалось разрешить проблемные ситуации, что говорит об эффективности работы всей системы общественного контроля в России», - добавила член ОП РФ, исполнительный директор НОМ Алёна Булгакова.

Напомним, ранее поступило сообщение, что за три дня выборов в России зафиксировано более 20 тысяч атак на систему онлайн-голосования.