Евросоюз не намерен признавать итоги выборов в Крыму и Севастополе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Евросоюз не будет признавать проведение и итоги российских выборов, прошедших 9 -11 сентября 2022 года в Крыму и Севастополе, избранные в этих районах представители также не будут признаны ЕС, говорится в заявлении европейской внешнеполитической службы.

"Евросоюз не намерен признавать проведение этих выборов и их результаты в Крыму и в Севастополе… Никто из "избранных" на незаконно аннексированном Крымском полуострове в процессе этих выборов и претендующих на "представление" населения Крыма и Севастополя не имеет легитимности и не будет признан", - подчеркивается в документе ЕС.

Напомним, выборы прошли в России с 9 по 11 сентября этого года. При помощи прямого голосования выбирались 14 губернаторов, депутаты шести законодательных собраний и городских дум 12 административных центров. Сайт KP.RU ранее сообщал об итогах состоявшихся выборов.

Также стало известно, что выборы в советы районных депутатов Москвы на участках и онлайн прошли штатно. Общественный штаб не направил ни одного письма о нарушениях.