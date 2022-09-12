Синоптик призвал не ждать в ближайшее время «бабье лето» в России Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал о погоде в Москве и Санкт-Петербурге в ближайшее время.

Над Северной столицей властвует обширный циклон, центр которого над Скандинавским полуостровом. Он обеспечит температурные значения, близкие к норме для середины сентября.

Назвать начавшуюся неделю холодной эксперт не берется, так как воздух будет прогреваться до +13…+15 градусов. А в Москве еще теплее, до + 18 тепла.

- В Санкт-Петербурге пройдут дожди. В Москве 13 сентября будет почти без осадков, только на юге области возможны дожди, - делится синоптик с Пятым каналом.

Перепадать дожди могут до конца недели, а на следующей власть захватит южный циклон, который двинется в центр страны.

- Ни в Москве, ни в Санкт-Петербурге пока бабьим летом пока и не пахнет,- заключил синоптик.

В понедельник и во вторник местами небольшой дождь. В среду — +12...+14 °С, а с четверга будет +15...+20 °С, передает RT.

Самыми теплыми на этой неделе станут пятница и суббота. 16 и 17 сентября днем воздух прогреется до +15…+20 градусов. Пятница станет облачной, местами с небольшим дождем, в субботу ожидают переменную облачность и кратковременный дождь. Осадки сохранятся в течение всей недели, сообщает телеканал "360".