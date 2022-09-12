Глава Крыма Аксенов предупредил об ответственности организаторов проукраинских митингов на полуострове

Глава Крыма Сергей Аксенов Фото: кадр из видео

Организаторы митингов в Крыму, на которых скандируют проукраинские лозунги и поют националистические песни, должны привлекаться к ответственности, заявил глава республики Сергей Аксенов.

«В информационном пространстве появляются видео с публичных мероприятий в Крыму, на которых участники скандируют проукраинские лозунги, распевают националистические песни. Считаю, что и организаторов, и участников подобных увеселений надо привлекать к ответственности, освобождать от занимаемых должностей, принимать иные меры в рамках законодательства», – написал политик в своем Telegram-канале.

Аксенов назвал подобное поведение предательством по отношению к России и всем тем, кто защищают мир ценой своей жизни.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин сообщил, что решение о проведении спецоперации на Украине было для него тяжелым. Тем не менее, по словам российского лидера, проведение СВО вызвано целым рядом важных причин. Прежде всего, речь идет о защите мирного населения республик Донбасса от украинских военных и боевиков неонацистских нацбатальонов, сказал он.