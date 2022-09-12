Глава ДНР Пушилин назвал ситуацию в Красном Лимане контролируемой Фото: REUTERS

Союзные войска контролируют ситуацию в районе Красного Лимана в Донецкой народной республике, несмотря на попытки Вооруженных сил Украины перейти в контрнаступление, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

«Если берем Красный Лиман, то противник не оставляет попыток перейти к контрнаступательным действиям, и здесь во многом заслуга наших ребят, союзных сил, которые удерживают. Ситуация остается сложная, но остается контролируемая», – сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Напомним, ранее Пушилин говорил, что ситуация в городе Красный Лиман в ДНР остается достаточно тяжелой. По его словам, информации у него гораздо больше, однако публично озвучивать ее он пока не может, поскольку это может навредить подразделениям союзных сил.

Как писал сайт KP.RU, в конце мая Министерство обороны России сообщило, что Красный Лиман полностью перешел под контроль союзных сил и особожден от украинских боевиков.