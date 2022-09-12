Кадыров пообещал “скорый сюрприз” киевским властям от российских военных

Рамзан Кадыров Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российские военные приготовили "сюрприз" для ВС Украины, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Телеграм-канале.

"Наши бойцы подготовили украинским бандформированиям интересный сюрприз, о котором в ближайшем времени станет известно. Ну а сейчас не буду раскрывать карты", - добавил глава Чечни.

Ранее Кадыров выложил видео, в котором депутат Госдумы РФ Адам Делимханов, вернувшийся в зону проведения спецоперации, также сообщил о подготовке российской армией "мероприятия" против националистов.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 12 сентября 2022 года можно прочитать здесь.