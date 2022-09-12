Глава администрации Херсонской области Сальдо впервые обратился к жителям после госпитализации

Глава администрации Херсонской области опроверг сообщения о своей смерти Фото: кадр из видео

Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Владимир Сальдо прокомментировал свое долгое отсутствие в эфире, тем самым опровергнув появившиеся ранее сообщения о своей смерти. По его словам, он находился на попечении врачей.

«Какое-то время я не выходил в эфир, и вы меня не видели. Действительно, я был на попечении у очень серьезных врачей, чтобы поправить свое здоровье. Тем не менее вопросы, касающиеся организации работы в Херсонской области, они всегда со мной», – сказал Сальдо в видеообращении в своем Telegram-канале.

Он заявил, что часто общается с военными и в курсе той напряженности, которая сейчас возникла среди жителей Херсонской области по поводу действий Вооруженных сил Украины. Сальдо заверил, что у российской армии значительно больше сил, чем у украинской, поэтому Херсон «никогда не поддастся уловкам со стороны».

Как писал сайт KP.RU, в августе Сальдо был госпитализирован. Сам глава ВГА Херсонской области заявил, что госпитализация связана с переутомлением.