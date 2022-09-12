После обстрела села Логачевка под Белгородом погибла гражданка Украины

ВСУ обстреляли село Логачевка в Белгородской области, погибла женщина Фото: Telegram-канал главы Белгородской области Вячеслава Гладкова

Вооруженные силы Украины обстреляли село Логачевка в Белгородской области, в результате погибла женщина, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«По ситуации в Логачевке. К сожалению, не обошлось без жертв – погибла гражданка Украины 1942 года рождения. Также в Валуйскую ЦРБ доставлены четыре пострадавших с ранениями средней степени тяжести, три из них – граждане Украины, один мужчина – житель Логачевки», – написал он в своем Telegram-канале.

Кроме того, Гладков сообщил о частичных разрушениях хозяйственных построек и частных домовладений, повреждениях автомобилей и линий электропередач. В настоящее время аварийным службам отключили подачу газа и электричества. По словам главы Белгородской области, городской округ взял на себя обязательства восстановить все в максимально короткие сроки.