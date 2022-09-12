The Guardian назвала нетерпимость к инакомыслию общей чертой Трасс и Трампа

Лиз Трасс Фото: REUTERS

Премьер-министр Британии Лиз Трасс начала борьбу с инакомыслием в кабинете министров, сообщает колумнист The Guardian Саймон Дженкинс.

В публикации автора новый британский премьер-министр не избежала сравнения с Маргарет Тэтчер, которая, как вспоминают современники, прислушивалась к мнению оппозиции в важные моменты. Трасс же не уверена в своей политике, потому она "подавляет инакомыслие".

"Вместо того, чтобы обсуждать послание, Трасс убивает посланника. То же самое, как мы предполагаем, происходит и с Лавгроувом. Это правительство в стиле Трампа. И Джонсон, и Трасс продемонстрировали, что они не могут терпеть, когда в команде есть коллеги, которые могут с ними не соглашаться", - подытожил Дженкинс.

Ранее сайт KP.RU сообщал, что Лиз Трасс стала новым премьер-министром Британии. При этом бывший главный редактор Daily Telegraph и London Evening Standard, обозреватель Bloomberg Макс Хастингс предположил, что Трасс не удастся справиться с чередой сложных кризисов в стране.