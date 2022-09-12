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Политика12 сентября 2022 15:14

Франция продолжит выдавать россиянам краткосрочные визы

Визовый сбор вырастет с 35 до 80 евро, а рассмотрение запроса может занять до 45 дней
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Франция продолжит выдавать россиянам краткосрочные визы

Франция продолжит выдавать россиянам краткосрочные визы

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Франция продолжит выдавать гражданам России краткосрочные визы, однако визовый сбор при этом увеличится, сообщает посольство республики в Москве.

«Франция продолжит выдавать краткосрочные визы. Условия получения краткосрочных виз изменяются: визовый сбор увеличивается с 35 до 80 евро для всех, рассмотрение запроса на визу может занять до 45 дней, и желающим получить визу рекомендуется учитывать этот срок при планировании путешествия», – сказано на сайте дипломатического представительства.

Как писал сайт KP.RU, Европейский союз с понедельника, 12 сентября, полностью приостанавливил действие соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией, который был в силе с 2007 года. К россиянам будут применяться общие правила выдачи виз: ее стоимость составит 80 евро, потребуются дополнительные документы для запроса визы, время рассмотрения запроса увеличится.